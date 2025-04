Kosten NAVO-top lopen op tot 'vooralsnog' 183 miljoen euro

DEN HAAG (ANP) - De NAVO-top in juni is duurder dan gedacht. In de vrijdag gepubliceerde voorjaarsnota staat dat de top in Den Haag "vooralsnog" 183,4 miljoen euro kost. Eerder werd een bedrag van zeker 95 miljoen euro genoemd.

Vier ministeries trekken vanwege de top extra geld uit. Justitie en Veiligheid draagt 81,7 miljoen euro bij, Binnenlandse Zaken 53 miljoen, Defensie 42,6 miljoen en Infrastructuur en Waterstaat 6,1 miljoen.

"Noodzakelijke veiligheidsmaatregelen" spelen mee in de gestegen kosten, maar verder biedt de voorjaarsnota weinig uitleg. Het kabinet werkt nog aan een loket waar ondernemers terechtkunnen voor een vergoeding van schade door de top.