Oud-minister Robbert Dijkgraaf terug naar UvA

AMSTERDAM (ANP) - Robbert Dijkgraaf keert na enkele jaren in politiek Den Haag terug naar de Universiteit van Amsterdam (UvA). Per 1 april is de natuurkundige er benoemd tot universiteitshoogleraar. Zijn aandachtsgebied wordt 'wetenschap en maatschappij in internationaal perspectief'. Dijkgraaf was in het vorige kabinet minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dijkgraaf gaat het hoogleraarschap combineren met zijn rol als president van de International Science Council (ISC). Zijn leerstoel aan de UvA is nieuw. Dijkgraaf krijgt er de taak om wetenschap en maatschappij "nader tot elkaar te brengen". Hij gaat ook colleges en lezingen geven en wil studenten en promovendi begeleiden, zoals hij eerder jarenlang deed.