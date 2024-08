Oud-NAVO-baas Willy Claes (85) keert terug in lokale politiek

HASSELT (ANP) - Voormalig NAVO-baas Willy Claes (85) keert terug in de lokale politiek. In zijn geboortestad Hasselt gaat hij zich verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen later dit jaar. Hij wil zijn uitgebreide nationale en internationale ervaring nu lokaal inzetten, bij de socialistische partij Vooruit.

Hij wil zich inzetten voor duurzame ontwikkeling, het verbeteren van publieke diensten en het stimuleren van economische groei, zo heeft Claes donderdag bekendgemaakt.

Claes was onder meer vicepremier en minister van Economische Zaken van België. In 1994 werd hij secretaris-generaal van de NAVO. Een jaar later moest hij opstappen in de zogenoemde smeergeldzaak Agusta-Dassault. In 1998 werd hij tot een voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor corruptie, door smeergeld aan te nemen van de defensiefirma's Agusta en Dassault.

De zaak-Agusta ging om de aanschaf van Italiaanse legerhelikopters door Brussel.