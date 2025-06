Ouders Gaza-activist verwachten dat zoon donderdag wordt uitgezet

DEN HAAG (ANP) - De ouders van de gearresteerde activist Mark van Rennes die wordt vastgehouden in Israël, verwachten dat hun zoon donderdag wordt uitgezet. Van Rennes was kapitein op het schip 'Madleen', dat onderweg was naar Gaza met noodhulp toen Israël ingreep en de twaalf aanwezige activisten arresteerde.

Vier van hen, onder wie de Zweedse activist Greta Thunberg, stemden in met hun deportatie en zijn inmiddels uitgezet. De andere acht vechten hun uitzetting aan. Zij zijn het niet eens met de claim van Israël dat zij illegaal het land binnen zijn gekomen, omdat zij zich op internationale wateren bevonden en onderweg waren naar Gaza.

De ouders hebben woensdag te horen gekregen dat Israël een nieuwe zitting heeft gepland op 8 juli, wat betekent dat de detentie verlengd kan worden. Maar de vader van Van Rennes denkt dat het om een pressiemiddel gaat, zodat zijn zoon alsnog instemt met zijn uitzetting. Zijn ouders verwachten niet dat hij dat gaat doen.