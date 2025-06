President Servië voor het eerst in Oekraïne na Russische invasie

BELGRADO/ODESA (ANP/RTR) - De Servische president Aleksandar Vucic is op weg naar Oekraïne voor een regionale top van Zuidoost-Europese landen. Het is het eerste officiële bezoek van de Servische president, die ook goede banden heeft met Rusland, sinds de Russische invasie in Oekraïne.

Vucic zal de top alleen woensdag bijwonen, maakte Belgrado officieel bekend. De bijeenkomst vindt plaats in de havenstad Odesa, die eerder deze week nog doelwit was van Russische drone- en raketaanvallen. Hoewel Vucic nooit eerder in Oekraïne was, ontmoette hij president Volodymyr Zelensky al wel drie keer.

Servië doet niet mee aan de Europese sancties tegen Rusland, maar heeft het land wel veroordeeld voor de oorlog in Oekraïne. Het land is sterk afhankelijk van Russisch gas. Tegelijk erkent Belgrado de huidige landsgrenzen van Oekraïne, inclusief de in 2014 door Rusland bezette Krim. Oekraïne erkent op zijn beurt de onafhankelijkheid van Kosovo niet, dat zich in 2008 afscheidde van Servië.