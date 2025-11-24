Overlast voor reizigers door driedaagse ov-staking in België

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De driedaagse staking in België heeft gevolgen voor reizigers die naar of in België reizen. Maandag zou alleen het spoorwegpersoneel staken, maar medewerkers van bussen, metro en trams sloten zich ook aan. Daardoor rijden er niet alleen minder treinen, maar ook minder bussen, metro's en trams.

Het zwaartepunt van de actie ligt op woensdag. Die dag roepen de vakbonden op tot een algemene nationale staking. Op die dag kunnen geen passagiersvluchten vertrekken vanaf Brussels Airport.

De vakbonden ABVV, ACV en ACLVB voeren opnieuw actie tegen wat ze "asociale voorstellen" van de Belgische regering noemen. Ze verzetten zich onder meer tegen pensioenmaatregelen en versoepelingen in de nachtarbeid. Als alternatief eisen de bonden een belasting op grote vermogens en technologiereuzen en willen ze minder subsidies voor grote bedrijven.