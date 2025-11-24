Veiligheidsberaad: nu geen grip op 'dreigingen van vandaag'

ARNHEM (ANP) - Het huidige stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg is niet ingericht op de dreigingen van vandaag. Daarvoor waarschuwt het Veiligheidsberaad in een brief aan informateur Sybrand Buma, D66-leider Rob Jetten en CDA-voorman Henri Bontenbal, die maandag ook wordt verstuurd naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Volgens het samenwerkingsverband van de 25 veiligheidsregio's in Nederland is niet duidelijk wie verantwoordelijk is bij incidenten die meerdere regio's tegelijk raken.

"De toename van bovenregionale dreigingen - door klimaatverandering, digitalisering, de energietransitie en geopolitieke ontwikkelingen - maakt dit probleem urgenter dan ooit", stelt voorzitter Hein van der Loo van het Veiligheidsberaad in de brief. "Meerdere gelijktijdige grootschalige incidenten zijn geen theoretisch scenario meer, maar een realistische kwetsbaarheid."

Volgens Van der Loo is zo'n 200 miljoen euro nodig om dit soort "bovenregionale dreigingen" aan te pakken. Ook zou 40 miljoen euro nodig zijn om de vrijwillige brandweer te behouden.