OVSE: ernstige buitenlandse inmenging bij verkiezingen Moldavië

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 15:03
WENEN (ANP/RTR) - Verkiezingswaarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) stellen dat de verkiezingen in Moldavië "competitief" zijn verlopen. Wel zei voorzitter Paula Cardoso dat de stembusgang werd ontsierd door "ernstige buitenlandse inmenging".
De pro-Europese Moldavische regering heeft Rusland beschuldigd van inmenging. Moskou zou onder meer hebben geprobeerd om stemmen te kopen en desinformatie hebben verspreid. Het Kremlin suggereerde juist dat de verkiezingen oneerlijk waren verlopen.
Vlak voor de verkiezingen werden nog twee pro-Russische partijen uitgesloten van deelname. De OVSE-waarnemers waren kritisch over die late timing, omdat de partijen daardoor geen kans meer hadden om via een eerlijk proces te proberen om toch mee te doen.
