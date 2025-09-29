Defensie begint met bouw radar Herwijnen, wacht gemeente niet af

DEN HAAG (ANP) - Defensie begint per direct met de bouw van de radarinstallatie in het Gelderse dorp Herwijnen, na jaren van politieke discussie en bezwaren van omwonenden. Het kabinet wacht nog op een laatste vergunning van de gemeente West Betuwe om de inrit te verbreden, zodat het materieel van de bouwer het terrein kan bereiken. Maar daar wil demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie, BBB) niet op wachten.

"De noodzaak om de radarinstallatie in Herwijnen te realiseren is groot. Recente incidenten, zoals de schending van het luchtruim van Polen, laten zien dat het van het grootste belang is om onze luchtverdedigingscapaciteiten zo snel mogelijk te versterken", schrijft de bewindsman in een Kamerbrief.

Tuinman is van mening dat de vergunningaanvraag voor de inrit voldoet aan alle eisen en vertrouwt er daarom op dat de gemeente deze zal goedkeuren. Hij heeft Servaas Stoop, de burgemeester van West Betuwe, vorige week persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn besluit.