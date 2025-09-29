ECONOMIE
Groot deel van wildpark in Namibië verwoest door brand

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 14:51
anp290925091 1
WINDHOEK (ANP/DPA) - Een snel verspreidend vuur heeft een groot deel van Nationaal Park Etosha in Namibië in de as gelegd. Volgens de autoriteiten is ongeveer 30 procent van het begrazingsgebied in het wildreservaat verwoest.
Krachtige wind en droge vegetatie droegen volgens vicepresident Lucia Witbooi bij aan de snelle verspreiding van het vuur. Witbooi zei dat het vuur "een significante bedreiging vormt voor biodiversiteit en de wilde dieren".
De overheid heeft meer dan vijfhonderd soldaten en helikopters ingezet, naast brandweerlieden en parkautoriteiten. Het vuur is vermoedelijk uitgebroken op 22 september, in het zuidwesten van het park. De oorzaak wordt nog onderzocht.
Etosha is een van Afrika's belangrijkste natuurreservaten en is meer dan 22.000 vierkante kilometer groot. Er leven talrijke diersoorten in het park, waaronder olifanten, leeuwen, giraffen, zebra's en verschillende soorten antilopes. Het gebied is ook een belangrijke habitat voor de bedreigde zwarte neushoorns.
