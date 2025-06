Oxfam ziet internationale steun voor belasting op fossiel

BONN (ANP) - Een belangrijk deel van de mensen wereldwijd vindt dat olie- en gasbedrijven forse belastingen moeten betalen voor de klimaatschade die hun uitstoot veroorzaakt. Dat komt naar voren uit een internationale enquête, uitgevoerd in dertien landen waaronder Duitsland, de Verenigde Staten, India, Brazilië en het Verenigd Koninkrijk. In totaal gaat het om 81 procent van de ondervraagden.

Ook vindt 77 procent dat hun overheid te weinig doet om de invloed van de fossiele industrie en de superrijken op klimaatbeleid te beperken. Overigens was hier wel een verschil te zien tussen de landen. Onder meer inwoners van Brazilië, Frankrijk en Italië waren kritisch op de overheid. Inwoners van India antwoordden vaker dat de overheid precies voldoende doet om de invloed van de fossiele industrie te beperken.

De enquête is uitgevoerd in opdracht van mensenrechtenorganisatie Oxfam en milieuorganisatie Greenpeace. In elk land zijn ongeveer 1200 mensen ondervraagd. De resultaten zijn donderdag gepresenteerd tijdens de tussentijdse VN-klimaatonderhandelingen in Bonn. Daar gaat het onder meer over klimaatfinanciering. Met dat geld moeten kwetsbare landen worden geholpen om zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Verder zegt het grootste deel van de ondervraagden in de enquête dat het geld van extra belastingen voor fossiele bedrijven naar de mensen moet gaan die het zwaarst getroffen worden door de klimaatcrisis.