Deel van Zuid-Hollands provinciehuis nog dicht om brandlucht

DEN HAAG (ANP) - Een deel van het Zuid-Hollandse provinciehuis in Den Haag blijft voorlopig dicht omdat er een brandlucht hangt. Vier van de vijf etages van het gebouw waar woensdag op het dak brand ontstond, zijn dicht. Elders in het provinciehuis is voor de ambtenaren genoeg plek om te werken, aldus een woordvoerster.

De brand ontstond bij werkzaamheden aan de dakbedekking, waarvoor dakbranders werden gebruikt. Het hele provinciehuis, dat uit meerdere gebouwen bestaat, moest worden ontruimd. Twee commissievergaderingen van de Provinciale Staten konden niet doorgaan en zijn verplaatst naar vrijdag. De verkeerscentrale in het provinciehuis lag ruim twee uur stil, maar de bediening van de provinciale sluizen en bruggen werd overgenomen door een centrale elders in Zuid-Holland.

De schade is beperkt gebleven tot het dak. Eén persoon die rook inademde, werd in een ambulance behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.