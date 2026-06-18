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Paard slaat op hol in Central Park in New York, toerist omgekomen

Samenleving
door Redactie
donderdag, 18 juni 2026 om 4:10
bijgewerkt om donderdag, 18 juni 2026 om 4:30
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- Bij een ongeluk met een paardenkoets in het bekende Central Park in New York is een 18-jarige man omgekomen. Volgens The New York Times gaat het om een toerist uit India.
De krant schrijft dat de toerist met drie anderen een rit maakte in de koets, een populaire attractie in en rond het park. Toen de koetsier afstapte om een foto te maken van het gezelschap, brak het paard los. Het dier sloeg op hol en rende de stoep op. Toen het paard een bocht nam, viel de man uit de koets. De toerist werd met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.
Dierenactivisten maken al langer bezwaar tegen de paardenkoetsen rond het park. De burgemeester van New York, Zohran Mamdani, heeft verklaard dat hij voorstander is van het verbannen van de koetsen.
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