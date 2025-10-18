Palestijnse ambassade in Egypte: grens Rafah opent maandag

CAÏRO (ANP/RTR) - De grensovergang met Egypte bij de Gazaanse stad Rafah opent maandag. Dat zegt de Palestijnse ambassade in Caïro, die eraan toevoegt dat Palestijnen in Egypte vanaf dat moment kunnen terugkeren naar de Gazastrook.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar zei donderdag nog dat de grensovergang "vermoedelijk" zondag zou heropenen. Hij zei daarbij niet of naast mensen ook noodhulp de grenspost bij Rafah mag passeren.

COGAT, de Israëlische defensieorganisatie die de noodhulp in het gebied coördineert, benadrukte diezelfde dag dat noodhulp na opening van de Rafah-overgang niet zou zijn toegestaan. Humanitaire goederen zouden volgens de organisatie Gaza binnenkomen, zij het via andere overgangen. Hulporganisaties zijn uiterst kritisch op de hoeveelheid hulpgoederen die Israël toelaat.