Palestijnse medici: doden door Israëlische luchtaanvallen op Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Palestijnse medici melden dat maandag zeker vijf doden zijn gevallen door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook. Er zouden ook meerdere gewonden zijn gevallen.

De medici zeggen dat drie mannen uit één familie omkwamen toen zij brandhout probeerden te verzamelen. Later op maandag werd een school met ontheemde families getroffen, waarbij volgens medici een vader en een zoon omkwamen. De Israëlische krijgsmacht zegt "terroristen" te hebben aangevallen die bommen aan het plaatsen waren.

Ismail al-Thawabta, directeur van het door Hamas geleide mediakantoor in Gaza, zegt dat de "schendingen" door Israël "alle inspanningen voor de-escalatie kunnen ondermijnen". Hij stelt het aantal Palestijnen dat sinds het staakt-het-vuren van januari is gedood op 150. De eerste fase van het bestand tussen Israël en Hamas liep begin maart af zonder afspraken over het verdere verloop van de overeenkomst.