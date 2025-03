Trump: Xi brengt binnenkort bezoek aan Washington

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping binnenkort bij hem op bezoek komt in Washington. Hun landen, de grootste twee economieën ter wereld, zijn momenteel in een handelsoorlog verwikkeld.

Xi zal in de "niet al te verre toekomst" komen, zei Trump tijdens een bestuursvergadering in het John F. Kennedy Center for the Performing Arts. De twee hebben elkaar nog niet ontmoet sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. The Wall Street Journal berichtte eerder dat Amerikaanse en Chinese functionarissen overleg voerden over een mogelijke top in juni.

De Amerikaanse president verhoogde de importheffingen op producten uit China onlangs naar 20 procent. Hij zei dat China niet genoeg doet om te voorkomen dat de verslavende drug fentanyl de Verenigde Staten binnenkomt. China reageerde hierop met importheffingen van 10 tot 15 procent op bepaalde producten uit de VS.