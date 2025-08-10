ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Palestijnse strijders vuren raketten af op Israël

Samenleving
door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 14:14
anp100825064 1
GAZA (ANP/DPA) - Strijders van de Palestijnse organisatie Islamitische Jihad hebben vanuit de Gazastrook raketten afgeschoten op Israëlische grensplaatsen. Doelen zouden twee kibboetsen zijn geweest.
De Israëlische strijdkrachten hadden eerder gemeld dat er twee raketten waren afgevuurd. Het leger zou hebben geprobeerd die te onderscheppen. Het Israëlische nieuwsportaal Ynet meldde dat één raket was tegengehouden en dat de tweede in de buurt van een koeienstal in de kibboets Saad was neergestort.
Sinds het begin van de oorlog in Gaza bijna twee jaar geleden hebben militante Palestijnen in de Gazastrook duizenden raketten op Israël afgevuurd. De aanvallen worden echter steeds zeldzamer door het Israëlische offensief.
Vorig artikel

Mexico neemt maatregelen tegen dumping tomaten in VS

Volgend artikel

Video: Servische minister krijgt live op tv een beroerte

POPULAIR NIEUWS

ANP-478871420

VVD onder leiding van Yeşilgöz op weg naar historische nederlaag

ANP-531894488

Dagje strand wordt duur betaald: ’Telefoon maakt ongemerkt verbinding met satelliet op zee’

shutterstock_2359545129

Waarom Duitsers hard willen blijven rijden op de Autobahn

shutterstock_2632761603

Rijden in de bergen: zo gebruik je je versnellingen bij klimmen, dalen en parkeren Met tips van ANWB en bergwegen-etiquette.

59b41fc0-b68b-433c-89c0-3ec4e5e8df91_amsterdam_stad_hitte_zomer_toerist_shutterstock_224299396_750x400

Hittegolven zijn de dodelijkste weersomstandigheden in Europa: Hoe steden zich aanpassen

ANP-519250990

Waarom je jeugdherinneringen vaak niet kloppen