Palestijnse strijders vuren raketten af op Israël

GAZA (ANP/DPA) - Strijders van de Palestijnse organisatie Islamitische Jihad hebben vanuit de Gazastrook raketten afgeschoten op Israëlische grensplaatsen. Doelen zouden twee kibboetsen zijn geweest.

De Israëlische strijdkrachten hadden eerder gemeld dat er twee raketten waren afgevuurd. Het leger zou hebben geprobeerd die te onderscheppen. Het Israëlische nieuwsportaal Ynet meldde dat één raket was tegengehouden en dat de tweede in de buurt van een koeienstal in de kibboets Saad was neergestort.

Sinds het begin van de oorlog in Gaza bijna twee jaar geleden hebben militante Palestijnen in de Gazastrook duizenden raketten op Israël afgevuurd. De aanvallen worden echter steeds zeldzamer door het Israëlische offensief.