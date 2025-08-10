ECONOMIE
Mexico neemt maatregelen tegen dumping tomaten in VS

door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 13:46
MEXICO-STAD (ANP/BLOOMBERG) - Mexico heeft minimumprijzen vastgesteld voor de export van verse tomaten naar de Verenigde Staten. Met die maatregel probeert het land Washington te overtuigen weer volledige toegang tot de Amerikaanse markt te krijgen nadat de regering-Trump een antidumpingheffing had opgelegd.
Met de bodemprijs wordt volgens de Mexicaanse regering voorkomen dat er "een verstoring in de prijzen" van tomatenexport ontstaat. Amerikaanse telers hebben hun Mexicaanse rivalen ervan beschuldigd tegen oneerlijk lage prijzen te verkopen, en de VS trokken zich dit jaar terug uit een handelsovereenkomst die de export regelde.
Washington heeft vorige maand ook een antidumpingheffing van meer dan 17 procent aangekondigd. Maar president Donald Trump stelde een brede tariefverhoging 90 dagen uit om ruimte te creëren voor een handelsakkoord met Mexico. Het instellen van de minimumprijzen komt evenwel neer op prijsstijgingen tot 40 procent, nog meer dan de door de VS opgelegde heffing.
