Panama: soevereiniteit Panamakanaal niet onderhandelbaar

PANAMA-STAD (ANP/AFP) - Panama heeft dinsdag gezegd dat de soevereiniteit van zijn interoceanische Panamakanaal niet onderhandelbaar is. Hiermee reageerde het land op de uitspraak van aankomend Amerikaans president Donald Trump die zei het Panamakanaal in handen te willen krijgen en militaire of economische druk niet uit te sluiten om dit voor elkaar te krijgen.

"De soevereiniteit van ons kanaal is niet onderhandelbaar en is onderdeel van onze geschiedenis van strijd", zei minister van Buitenlandse Zaken Javier Martinez-Acha. De minister refereerde ook aan het standpunt van president Jose Raul Mulino, die eerder duidelijk maakte dat er niet te praten valt over de soevereiniteit van zijn land.