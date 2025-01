Mensen zijn langer onderweg naar bestemming, vooral in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Mensen waren vorig jaar langer onderweg naar hun bestemming dan in 2023. De gemiddelde reistijd is toegenomen. Volgens navigatiemaker TomTom komt dat door files en wegwerkzaamheden, maar ook door verlaging van de maximumsnelheid. Deskundigen van het bedrijf verwachten dat de reistijd in 2025 verder stijgt doordat mensen minder vaak thuiswerken en door veel werkzaamheden.

De reistijd is het langst in Amsterdam. Automobilisten hadden daar gemiddeld 23 minuten nodig om een afstand van 10 kilometer af te leggen. Dat is een toename van 6 procent ten opzichte van 2023, de grootste stijging van het land. Dat komt volgens TomTom doordat de toegestane snelheid op veel wegen in de hoofdstad is verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. In Nijmegen duurt een rit van 10 kilometer gemiddeld 20 minuten en in Den Haag 19 minuten. Mensen zijn in Amersfoort en Almere het snelst op hun bestemming. Dezelfde rit duurt daar ongeveer 10 minuten.

In Groningen en Apeldoorn waren het de files die naar verhouding het meeste effect hadden op de reistijd. In beide steden zorgde de verkeersdrukte voor 32 procent extra reistijd ten opzichte van een rit zonder files.

In dertien van de zeventien onderzochte steden nam de gemiddelde reistijd toe. In Nijmegen, Apeldoorn en Almere was de daling minimaal. Alleen in Leiden is een duidelijke afname ten opzichte van 2023 te zien, min 4,5 procent.

Amsterdam is ook goed voor de 'traagste' dag van 2024. Op vrijdag 6 september duurde een rit van 10 kilometer in de hoofdstad gemiddeld bijna een half uur. Op die dag werd onder meer aan de Coentunnel en de Zeeburgerbruggen gewerkt. Een even lange rit in Groningen kostte op donderdag 21 november ongeveer 24 minuten als gevolg van sneeuw en gladheid, waarvoor ook code oranje werd afgegeven. Dat was 91 procent langer dan gebruikelijk, naar verhouding de grootste extra reistijd van het jaar.

Vergeleken met de rest van de wereld stelt de vertraging in Nederland niet veel voor, zegt TomTom. Amsterdam staat wereldwijd op plek 136, Nijmegen is 211e en Den Haag 259e. De stad met de meeste vertraging is Barranquilla in Colombia, waar een rit van 10 kilometer gemiddeld 36 minuten duurt. Daarna volgen Kolkata, Bengaluru en Pune in India met respectievelijk 35, 34 en 33 minuten. Londen is de drukste stad in Europa met een gemiddelde reistijd van 33 minuten. De traagste dag van het jaar was op 17 januari in het Japanse Sapporo, waar mensen 48 minuten nodig hadden om 10 kilometer af te leggen.