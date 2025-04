Parijs blij met 'excellente gedachtenwisseling' met Amerikanen

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse regering heeft een serie gesprekken in Parijs van onder anderen president Emmanuel Macron met de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio en de speciale gezant Steve Witkoff als zeer positief ervaren. Het was "een excellente wisseling van gedachten" die ertoe heeft geleid dat we "nader tot elkaar komen" voor een solide vrede" in Oekraïne.

Macron heeft volgens zijn medewerkers voor het gesprek met de Amerikanen gebeld met de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky. Zes dagen geleden sprak Witkoff met de Russische president Vladimir Poetin in het Kremlin.

Parijs prijst "een nieuw proces" om tot vrede te komen waar de Europeanen bij betrokken zijn. Naar de Franse hoofdstad zijn ook Britse, Duitse en Oekraïense diplomaten gekomen. Frankrijk verwacht komende week een nieuwe ontmoeting in Londen waar de vijf landen, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Oekraïne en de VS, opnieuw in gesprek gaan.