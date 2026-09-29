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Duitser rijdt tijdens inparkeren zijn vrouw dood: ‘Plots accelereerde hij’

Samenleving
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 29 september 2026 om 10:31
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Een 84-jarige man heeft in het Duitse Niedernhausen zijn eigen vrouw (80) doodgereden. Hij probeerde zijn auto achteruit in te parkeren, toen het misging.
Het gebeurde afgelopen zondag iets na 14.00 uur, meldt de politie Westhessen - Wiesbaden. De man botste tijdens het achteruit rijden tegen een andere auto en reed daarna weer naar voren. “Om nog onduidelijke reden accelereerde hij toen plots”, meldt de politie.
Zijn vrouw stond voor de auto en werd hard geraakt. Zij overleed ter plaatse.

Dollemansrit

Daarna reed de man op hoge snelheid door de bewoonde straat. Hij ramde verschillende tuinhekken, minstens twee geparkeerde auto's en een camper.
Na 150 meter kwam hij tot stilstand. Hij raakte zelf ook ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.
De politie schat de totale materiële schade op meer dan 100.000 euro.
Bron: PressePortal

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