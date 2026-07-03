Dit is quishing: de nieuwe QR-code-truc waar ook ervaren internetgebruikers intrappen

Een parkeerboete, laadpaalbetaling of verificatieverzoek blijkt in steeds meer gevallen pure oplichting. Even een QR-code scnnen en voor je het weet wordt je bankrekening in recordtempo leeggetrokken.

Volgens waarschuwingen van de Fraudehelpdesk trekt er momenteel een nieuwe, geraffineerde phishinggolf door Nederland. En die speelt zich niet alleen meer af in je inbox. Criminelen verplaatsen hun aanpak namelijk steeds vaker naar de straat. En dat maakt het extra verraderlijk.

Nep-parkeerbonnen en gekloonde QR-codes

De nieuwste truc heet quishing: phishing via QR-codes.

In de praktijk ziet dat er zo uit:

- Nep-parkeerbonnen op autoruiten

- Overgeplakte QR-codes op parkeermeters en laadpalen

- Valse stickers op restauranttafels

Je scant, zoals je gewend bent, en belandt op een malafide website die nauwelijks van echt te onderscheiden is. En daar gaat het mis.

Waarom juist nu zoveel mensen erin trappen

QR-codes zijn tijdens de coronaperiode ingeburgerd. Even scannen en door, zonder te controleren of het wel zuivere koffie is.

Daar komt nog iets bij: phishingberichten worden steeds slimmer geschreven met behulp van kunstmatige intelligentie. Daardoor verdwijnen klassieke waarschuwingen zoals spelfouten of kromme zinnen. Dit resulteert erin dat zelfs ervaren internetgebruikers de signalen missen.

Oplichters spelen in op drie dingen:

– Haast (“betaal binnen 24 uur”)

– Autoriteit (bank, gemeente of overheid)

– Gewoontegedrag (QR scannen zonder nadenken)

En precies die combinatie maakt deze fraude zo effectief.

Zo herken je de valstrik nog wél

Er zijn een paar signalen die bijna altijd verraden dat het mis is:

– Je wordt onpersoonlijk aangesproken (“geachte klant”)

– Het afzenderadres klopt net niet

– Er is plotselinge urgentie of dreiging

– Je moet betalen via een onbekende of buitenlandse route

– Je wordt via QR-code naar een login- of betaalpagina gestuurd

Twijfel je? Niet scannen. Niet klikken. Zelf de officiële app openen.

Wat als het al mis is gegaan?

Heb je je gegevens ingevuld of een code bevestigd? Dan telt elke minuut. De Politie Nederland en banken adviseren:

- Direct je bank bellen om rekeningen te blokkeren

- Wachtwoorden aanpassen

- Aangifte doen

- Je bank-app controleren op verdachte transacties