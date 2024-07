Parlement Israël stemt voor het verwerpen van Palestijnse staat

JERUZALEM (ANP) - Het Israëlische parlement, de Knesset, heeft een resolutie aangenomen waarin de oprichting van een Palestijnse staat met een grote meerderheid wordt afgewezen, melden Israëlische media. De resolutie stelt dat een Palestijnse staat "een existentieel gevaar zou vormen voor de staat Israël en zijn burgers, het Israëlisch-Palestijnse conflict zou bestendigen en de regio zou destabiliseren".

De resolutie werd donderdag in de Knesset aangenomen met 68 stemmen vóór en slechts 9 tegen. De uiterst rechtse coalitie van premier Benjamin Netanyahu was mede-indiener van de resolutie. De centrumlinkse partij van oppositieleider Yair Lapid verliet de zitting om de verklaring niet te steunen. Lapid heeft eerder gezegd dat hij voorstander is van een tweestatenoplossing, aldus de nieuwssite Times of Israel.

Mustafa Barghouti, de secretaris-generaal van het Palestijnse Nationale Initiatief, hekelde de aanname van de resolutie. "Deze resolutie vertegenwoordigt een afwijzing van vrede met Palestijnen en een officiële doodverklaring van de Oslo-overeenkomst", schreef hij op X.

Bij de zogeheten Oslo-akkoorden uit 1993 tussen Israël en de Palestijnen werden afspraken gemaakt over Palestijns zelfbestuur en werd het streven naar een tweestatenoplossing - dus de oprichting van een zelfstandige Palestijnse staat naast Israël - vastgelegd.