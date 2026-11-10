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Partij Eisenkot stelt onderzoek naar 7 oktober voor in parlement

Samenleving
door anp
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JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Yashar, de partij van Gadi Eisenkot, wil dat er zo snel mogelijk een commissie komt om te onderzoeken of er fouten zijn gemaakt in aanloop naar 7 oktober. Dat heeft de partij voorgesteld op de eerste bijeenkomst van het nieuwe Israëlische parlement.
Op 7 oktober 2023 sloeg Hamas toe met een grootschalige aanval in Israël. Premier Benjamin Netanyahu heeft de komst van zo'n onderzoekscommissie tot nog toe tegengehouden. Journalisten van Haaretz schreven eerder dat Netanyahu was gewaarschuwd voor de aanval. Hij heeft dat zelf ontkend.
Yashar deed ook een voorstel om Netanyahu's controversiële hervormingen van het gerechtelijk apparaat in te trekken. Die hervormingen leidden tot grootschalige protesten in Israël.
Internationale druk
Benjamin Netanyahu zei bij de installatie van het parlement dat er een regering van nationale eenheid moet komen en waarschuwde voor dreiging uit Iran. "In de zeer nabije toekomst zullen we worden geconfronteerd met internationale druk om een nucleair bewapend Iran te accepteren, en het voortbestaan van het terreurregime dat ons wil vernietigen."
Eisenkot reageerde furieus op de woorden van Netanyahu. "Ik heb zitten luisteren naar de waanzinnige, verdeeldheid zaaiende, door haat doordrenkte en beschamende toespraak van de aftredende premier, die misbruik maakt van een staatsaangelegenheid", sprak hij. "Ik ben er nu nog meer van overtuigd dat hij ongeschikt is om ook maar één minuut langer in functie te blijven."
Eisenkot heeft van president Isaac Herzog het mandaat gekregen om als eerste te proberen een coalitie te vormen.
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