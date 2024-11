Passagierstoestel beschoten op vliegveld Haïti, medewerker gewond

PORT-AU-PRINCE (ANP/RTR) - Een toestel van Spirit Airlines is beschoten terwijl het probeerde te landen op het vliegveld in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince, meldt de Amerikaanse krant Miami Herald. Het luchtvaartbedrijf heeft bevestigd dat een cabinemedewerker gewond is geraakt.

De Amerikaanse budgetmaatschappij heeft de vlucht omgeleid naar Santiago in de Dominicaanse Republiek. Het toestel is daar veilig geland en daarna uit dienst gehaald. Spirit Airlines heeft ook bekendgemaakt dat de schade aan het vliegtuig overeenkomt met schade veroorzaakt door vuurwapengeweld.

De passagiers worden met een ander vliegtuig teruggebracht naar hun vertreklocatie, Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. Spirit Airlines heeft haar vluchten naar Port-au-Prince en Cap-Haïtien, een stad in het noorden van Haïti, opgeschort in afwachting van nader onderzoek.