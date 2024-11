Bloomberg: Lufthansa en Italië eens over overname ITA Airways

ROME (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa heeft een akkoord bereikt met de Italiaanse overheid over de overnameprijs van de noodlijdende Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA Airways. Naar verwachting wordt de deal om de verlieslijdende luchtvaartmaatschappij over te nemen spoedig afgerond, melden ingewijden.

De overeenkomst liep vorige week onverwacht vertraging op nadat Lufthansa om korting had gevraagd op de oorspronkelijk overeengekomen prijs van 325 miljoen euro voor een belang van 41 procent in ITA. Het concern stelde dat de waarde van de Italiaanse maatschappij sinds de oorspronkelijke overeenkomst in 2023 was gedaald.

De Italiaanse overheid verzette zich aanvankelijk tegen deze eis, waardoor de deal in de laatste onderhandelingsfase onzeker werd. Volgens bronnen die bij de onderhandelingen betrokken zijn, zijn de grootste knelpunten maandagavond opgelost. Lufthansa had vorig jaar al afspraken gemaakt met de Italiaanse overheid over de overname. Destijds had het luchtvaartconcern al aangegeven "op een later tijdstip" de volledige zeggenschap over ITA te willen verkrijgen.