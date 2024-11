Schoof feliciteert Trump telefonisch met verkiezingswinst

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof heeft maandag gebeld met Donald Trump om hem persoonlijk te feliciteren met zijn overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. "In het gesprek benadrukte ik onder andere het grote belang van een sterke NAVO, verdere versterking van onze handelsrelaties en het belang van steun aan Oekraïne", schrijft de minister-president op X.

Nederland en de Verenigde Staten hebben volgens Schoof "een sterke, historische relatie" en hij kijkt uit naar de voortzetting daarvan. "Ik zie uit naar de toekomstige samenwerking met president Trump en heb hem veel succes gewenst bij de grote taak die op hem wacht."

De verkiezingswinst van de Republikein Trump leidde ook in de Nederlandse politiek tot zorgen over de toekomstige houding van de Verenigde Staten op het internationale toneel. CDA-Kamerlid Derk Boswijk zei bijvoorbeeld op de ochtend van zijn overwinning dat Nederland en de rest van Europa niet langer kunnen rekenen op de toewijding van de VS aan de NAVO en hulp aan Oekraïne.