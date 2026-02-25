ECONOMIE
Paternotte over armoede door coalitieplannen: dat willen wij niet

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 13:12
DEN HAAG (ANP) - D66-fractievoorzitter Jan Paternotte heeft het kabinet gevraagd om de armoede te laten afnemen. Uit de doorrekening van het coalitieakkoord bleek dat 2,7 procent van de bevolking in 2030 in armoede zou leven, terwijl dat zonder ingrijpen 2,5 procent zou zijn.
"Het gaat gewoon om veel Nederlanders voor wie geldt dat ze dan in armoede zouden gaan leven", zei Paternotte. "Dat willen wij niet. Dus ik zou het kabinet ook willen vragen: ga aan de slag om dat te voorkomen. Wij willen dat de armoede afneemt."
Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek daalde het percentage mensen in armoede in 2023 naar 2,7 procent. In 2024 steeg dit weer naar 3,1 procent, oftewel 551.000 mensen.
