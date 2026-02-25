ECONOMIE
Reuters: Anthropic weigert versoepeling AI voor militaire inzet

woensdag, 25 februari 2026 om 13:08
SAN FRANCISCO (ANP) - Het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic, eigenaar van chatbot Claude, is niet van plan om zijn gebruiksbeperkingen voor militaire doeleinden te versoepelen. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Anthropic en het Amerikaanse ministerie van Defensie discussiëren er al maanden over.
Het bedrijf wil de beveiligingen niet weghalen die ervoor zorgen dat hun technologie niet wordt gebruikt om wapens automatisch te richten of om mensen in de Verenigde Staten te bespioneren.
Het ministerie zou Anthropic onder druk hebben gezet om akkoord te gaan, anders zouden er harde maatregelen volgen. Zo zou Anthropic kunnen worden gezien als een risico in de toeleveringsketen, of het ministerie zou een wet kunnen gebruiken om Anthropic te dwingen zijn regels aan te passen. De overheid gaf Anthropic tot vrijdag 17.00 uur om te reageren, volgens een hoge Pentagon-functionaris met kennis van de zaak.
