Paus brengt eerste staatsbezoek aan Frankrijk in achttien jaar

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, heeft het Vaticaan aangekondigd. Hij gaat in ieder geval langs bij het Parijse hoofdkantoor van UNESCO, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties. De paus was uitgenodigd door president Emmanuel Macron.

Leo is als paus drie keer eerder in Frankrijk geweest. Die bezoeken aan Straatsburg, Marseille en Corsica waren geen officiële staatsbezoeken. De laatste keer dat zo'n bezoek werd afgelegd, was met het bezoek van Benedictus XVI in 2008.

In juni gaat paus Leo naar Spanje. Hij lijkt meer aandacht te willen besteden aan traditioneel katholieke Europese landen dan zijn voorganger, paus Franciscus.

Paus Leo gaat volgens persbureau AFP ook naar het bedevaartsoord Lourdes.