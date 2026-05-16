ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paus brengt eerste staatsbezoek aan Frankrijk in achttien jaar

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 13:11
anp160526062 1
VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, heeft het Vaticaan aangekondigd. Hij gaat in ieder geval langs bij het Parijse hoofdkantoor van UNESCO, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties. De paus was uitgenodigd door president Emmanuel Macron.
Leo is als paus drie keer eerder in Frankrijk geweest. Die bezoeken aan Straatsburg, Marseille en Corsica waren geen officiële staatsbezoeken. De laatste keer dat zo'n bezoek werd afgelegd, was met het bezoek van Benedictus XVI in 2008.
In juni gaat paus Leo naar Spanje. Hij lijkt meer aandacht te willen besteden aan traditioneel katholieke Europese landen dan zijn voorganger, paus Franciscus.
Paus Leo gaat volgens persbureau AFP ook naar het bedevaartsoord Lourdes.
loading

POPULAIR NIEUWS

12897874 l normal none

Handbagage: dit zijn de 7 grootste fouten

8cf832c1 9dce 46b6 bb27 0de0dcfc9e0f

De beste fitness-aanpak voor mannen en vrouwen (want ja: we zijn anders)

138522535_m

Waarom je een bananenschil en ander fruit niet weg moet gooien in de natuur

TikkieTegel

Tikkie-fraude 2026: de nieuwe truc waar zelfs digi-vaardige mensen intuinen

Top-10-2

Chinese EV’s verleiden met lage prijzen, maar de Nederlandse koper moet verder kijken dan de showroom.

139511049 m

Smartphoneverslaving? Deze vrouw keerde terug naar een 'domme telefoon' en vond haar leven terug

Loading