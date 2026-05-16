ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamas-functionaris meldt dood kopstuk na Israëlische aanval

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 12:20
anp160526061 1
GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - Een hooggeplaatste functionaris van Hamas heeft zaterdag de dood van de leider van de gewapende tak van de Palestijnse beweging, Ezzedine al-Haddad, gemeld aan persbureau Reuters. Israël zei het kopstuk aangevallen te hebben. Al-Haddad zou een van de leiders zijn geweest die de aanslagen op 7 oktober voorbereidden.
Eerder meldden getuigen al dat meerdere moskeeën in het noorden van Gaza "het martelaarschap" van al-Haddad hadden aangekondigd. Volgens het Israëlische leger werd hij "uitgeschakeld bij een precisieaanval in de omgeving van Gaza-stad".
De burgerbeschermingsdienst van de Gazastrook zei eerder dat bij een Israëlisch bombardement op een woongebouw in Gaza-Stad een persoon is gedood. Twintig anderen raakten gewond.
In de Gazastrook geldt sinds oktober een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Desondanks voert Israël regelmatig aanvallen uit op het Palestijnse gebied. Sinds het ingaan van het bestand zijn honderden Palestijnen gedood.
loading

POPULAIR NIEUWS

12897874 l normal none

Handbagage: dit zijn de 7 grootste fouten

8cf832c1 9dce 46b6 bb27 0de0dcfc9e0f

De beste fitness-aanpak voor mannen en vrouwen (want ja: we zijn anders)

138522535_m

Waarom je een bananenschil en ander fruit niet weg moet gooien in de natuur

TikkieTegel

Tikkie-fraude 2026: de nieuwe truc waar zelfs digi-vaardige mensen intuinen

Top-10-2

Chinese EV’s verleiden met lage prijzen, maar de Nederlandse koper moet verder kijken dan de showroom.

139511049 m

Smartphoneverslaving? Deze vrouw keerde terug naar een 'domme telefoon' en vond haar leven terug

Loading