Hamas-functionaris meldt dood kopstuk na Israëlische aanval

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - Een hooggeplaatste functionaris van Hamas heeft zaterdag de dood van de leider van de gewapende tak van de Palestijnse beweging, Ezzedine al-Haddad, gemeld aan persbureau Reuters. Israël zei het kopstuk aangevallen te hebben. Al-Haddad zou een van de leiders zijn geweest die de aanslagen op 7 oktober voorbereidden.

Eerder meldden getuigen al dat meerdere moskeeën in het noorden van Gaza "het martelaarschap" van al-Haddad hadden aangekondigd. Volgens het Israëlische leger werd hij "uitgeschakeld bij een precisieaanval in de omgeving van Gaza-stad".

De burgerbeschermingsdienst van de Gazastrook zei eerder dat bij een Israëlisch bombardement op een woongebouw in Gaza-Stad een persoon is gedood. Twintig anderen raakten gewond.

In de Gazastrook geldt sinds oktober een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Desondanks voert Israël regelmatig aanvallen uit op het Palestijnse gebied. Sinds het ingaan van het bestand zijn honderden Palestijnen gedood.