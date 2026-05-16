Presentator Bas Westerweel (62) onverwachts overleden

door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 13:35
ENSCHEDE (ANP) - Radio- en televisiepresentator Bas Westerweel is onverwacht overleden op 62-jarige leeftijd. Dat bevestigt zijn familie aan het ANP na berichtgeving van RTL Boulevard. Westerweel overleed in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn slaap.
De presentator leed aan hartproblemen. In 2017 kreeg hij een hartstilstand, maar werd hij gereanimeerd, waarna hij meerdere bypasses kreeg. Hij was ook ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting.
Westerweel presenteerde onder meer de programma's Toppop en het Schooltv-weekjournaal. Ook werkte hij mee aan Het Klokhuis. Daarnaast werkte hij als stemacteur en sprak hij stemmen in voor Totally Spies en SpongeBob SquarePants.
Westerweel was van 1998 tot 2010 getrouwd met actrice Babette van Veen. Hij laat vier kinderen achter.
