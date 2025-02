Paus Franciscus heeft longontsteking opgelopen

ROME (ANP/RTR) - Paus Franciscus heeft een dubbele longontsteking opgelopen. De 88-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk werd vrijdag met bronchitis in het ziekenhuis opgenomen. Zijn gezondheidstoestand blijft volgens het Vaticaan "complex".

Het Vaticaan laat ook weten dat de paus positief gestemd is. Eerder op dinsdag werden opnieuw verplichtingen van de paus afgezegd, dit keer voor het aankomende weekend. Het is niet duidelijk hoeveel dagen hij nog in het ziekenhuis moet blijven.

Paus Franciscus ligt in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar hij de afgelopen jaren wegens gezondheidsproblemen vaker is opgenomen.