Verstappen over nieuwe teamgenoot Lawson: hij verdient deze kans

LONDEN (ANP/RTR) - Max Verstappen vindt dat zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson een kans verdient bij Red Bull in de Formule 1. "Ik heb Liam zien groeien in het juniorenteam en hij verdient zijn kans. Ik weet zeker dat het goed komt", zei de viervoudig wereldkampioen tegen verslaggevers voor aanvang van de gezamenlijke teampresentatie in Londen.

De 23-jarige Lawson is de vervanger van Sergio Pérez, de Mexicaan die na een teleurstellend seizoen te horen kreeg dat Red Bull niet verder wilde met hem. Nieuw-Zeelander Lawson reed zichzelf in de kijker bij RB, het zusterteam van Red Bull waar talenten een kans krijgen. Lawson heeft al elf grands prix volbracht.

Lawson ziet zijn promotie naar Red Bull ook als een grote kans. "Het is wel vreemd om zoveel tijd te hebben om me voor te bereiden", zei de coureur, die in de afgelopen twee jaar twee keer tijdens het seizoen de Australiër Daniel Ricciardo moest vervangen. "Ik ben er klaar voor. Het is vooral spannend om te weten dat ik ga racen."