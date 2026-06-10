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Paus in wereldberoemde Sagrada Família in Barcelona

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 20:33
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BARCELONA (ANP) - Paus Leo XIV is aangekomen in de wereldberoemde kathedraal La Sagrada Família in Barcelona. Het bezoek is op de vijfde dag van zijn rondreis door Spanje.
De eerste steen van het kolossale bouwwerk werd in 1882 gelegd en hopelijk is de kerk rond 2030 af. Het ontwerp is van de beroemde architect Antoni Gaudí, die 10 juni 1926 in Barcelona overleed. De datum van de komst van de paus naar de kerk houdt daarmee verband.
De nog niet afgebouwde kerk werd in 2010 door paus Benedictus XVI tot basiliek gewijd. Woensdagavond wordt de 172,5 meter hoge Jezus-toren ingezegend na de kerkdienst. Het is de hoogste toren van het bouwwerk en geldt als de kroon op Gaudí's meest markante bouwwerk.
Donderdag gaat paus Leo aan het slot van zijn reis naar de Canarische Eilanden, waar het bezoek in het teken staat van de migratieproblematiek. Hij verlaat Spanje vrijdag vanaf Tenerife.
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