ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kogelstootster Schilder grijpt naast derde zege in Diamond League

Sport
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 20:23
anp100626190 1
OSLO (ANP) - Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder heeft na overwinningen in Shanghai en Stockholm geen derde zege kunnen boeken in de Diamond League. De Sportvrouw van het Jaar legde het bij de Bislett Games in Oslo af tegen de Amerikaanse Chase Jackson. Schilder stootte de 4 kilogram zware kogel naar 20,11 meter, goed voor de tweede plaats. Jackson won met een afstand van 20,74. De Canadese Sarah Mitton eindigde in Oslo als derde met een stoot van 19,89 meter.
Schilder voert nog altijd de wereldranglijst van dit jaar aan met haar stoot van 21,09 die ze in mei realiseerde in Shanghai. Ze was de eerste atlete in veertien jaar die over die magische grens kwam.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2181186405

Dit is wat de gemiddelde Nederlander per maand aan pensioen ontvangt

157961171_m

Waarom steeds meer babyboomers hun vakantie radicaal anders aanpakken (en jongeren daar jaloers op zijn)

anp100626074 1

El Niño is begonnen: 'Gevolgen zullen groot zijn'

ANP-534114991

Kans dat AMOC instort groter dan gedacht: 'Prognose: eeuwen kutweer in Europa'

109219963-15887175-The_alleged_attacker_a_30_year_old_Sudanese_man_was_arrested_on_-a-9_1781050892044

Soedanese asielzoeker probeert Ier te onthoofden. Zware rellen in Belfast het resultaat.

ANP-454545172

VVD-jongeren willen radicaal hervormen: weg met AOW en hypotheekrenteaftrek

Loading