Experts: mensen met hooikoorts hebben veel te verduren

Samenleving
door anp
zondag, 29 maart 2026 om 12:48
WAGENINGEN/LEIDEN (ANP) - Mensen met hooikoorts krijgen het dit voorjaar "behoorlijk voor de kiezen", schrijven deskundigen op Nature Today. Het seizoen begon al uitzonderlijk vroeg, met onder meer een recordhoge concentratie elzenpollen in de lucht. Afgelopen week was de pollenconcentratie van de es, populier, iep en haagbeuk hoog, melden het LUMC in Leiden en ziekenhuis Elkerliek in Helmond.
"Van de genoemde soorten is het vooral de es die voor klachten kan zorgen", schrijven experts van de ziekenhuizen samen met bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research (WUR). "Met pollenconcentraties van de es ruim boven de 300 pollen per kubieke meter lucht zullen ongetwijfeld heel wat mensen hooikoortsklachten ervaren hebben." De afgelopen vijftig jaar werd dat niveau slechts drie keer eerder bereikt in maart.
De kenners waarschuwen dat ook de piekperiode voor berkenpollen eraan komt, mogelijk komende week al. "Het blijft dus even opletten voor hooikoortspatiënten." Tijdig medicatie innemen kan heftige reacties voorkomen.
Bruine aanslag (urinesteen) in je wc-pot? Zo laat je het eenvoudig verdwijnen

generated-image (1)

Wat kost een biertje in Europa?

_129045221_11c9aeda-06b8-4e9c-9422-14dbdcedef0c

Waarom koppels met een groot leeftijdsverschil vaker uit elkaar gaan – en waarom dat niet het hele verhaal is.

159152796_m

De 5 meest voorkomende redenen dat relaties stuklopen

shutterstock_2665847987

Wat je kunt doen tegen enge honden

w=3093

Muggen, niet haaien, zijn verreweg de dodelijkste dieren ter wereld

