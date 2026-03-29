Experts: mensen met hooikoorts hebben veel te verduren

WAGENINGEN/LEIDEN (ANP) - Mensen met hooikoorts krijgen het dit voorjaar "behoorlijk voor de kiezen", schrijven deskundigen op Nature Today. Het seizoen begon al uitzonderlijk vroeg, met onder meer een recordhoge concentratie elzenpollen in de lucht. Afgelopen week was de pollenconcentratie van de es, populier, iep en haagbeuk hoog, melden het LUMC in Leiden en ziekenhuis Elkerliek in Helmond.

"Van de genoemde soorten is het vooral de es die voor klachten kan zorgen", schrijven experts van de ziekenhuizen samen met bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research (WUR). "Met pollenconcentraties van de es ruim boven de 300 pollen per kubieke meter lucht zullen ongetwijfeld heel wat mensen hooikoortsklachten ervaren hebben." De afgelopen vijftig jaar werd dat niveau slechts drie keer eerder bereikt in maart.

De kenners waarschuwen dat ook de piekperiode voor berkenpollen eraan komt, mogelijk komende week al. "Het blijft dus even opletten voor hooikoortspatiënten." Tijdig medicatie innemen kan heftige reacties voorkomen.