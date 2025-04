Paus maakt 'laatste reis' in omgebouwde pausmobiel

ROME (ANP) - Paus Franciscus wordt na de uitvaartmis in het Vaticaan in een voor de begrafenis aangepaste pausmobiel naar de kerk in Rome gereden waar hij wordt begraven, de basiliek Santa Maria Maggiore.

Italiaanse media melden dat de basis van het voertuig de bodemplaat van een pausmobiel is waarmee de paus eerder een buitenlandse reis heeft gemaakt. De 'uitvaartmobiel' is zo gemaakt dat toeschouwers langs de route in Rome de kist makkelijk kunnen zien.

De stoet gaat na de uitvaartmis stapvoets naar de kerk waar de paus in besloten kring wordt begraven. Deelnemers aan de uitvaartmis volgen de kist niet op de laatste tocht, maar gaan dan uiteen.