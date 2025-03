Paus spreekt van 'periode van beproeving' en noemt lichaam zwak

Paus Franciscus heeft na ruim een maand in het ziekenhuis weer een boodschap naar buiten gebracht. In de verklaring van het Vaticaan spreekt hij van "een periode van beproeving" en noemt hij zijn lichaam zwak, maar is hij ook positief over alle goede zorg die hij krijgt in het ziekenhuis.

"Ik deel deze gedachten met jullie omdat ik door een tijd van beproeving ga en me aansluit bij zoveel zieke broeders en zusters: kwetsbaar, net als ik op dit moment", aldus Franciscus. "Onze lichamen zijn zwak, maar toch kan niets ons ervan weerhouden om lief te hebben, te bidden, onszelf te geven, er voor elkaar te zijn in ons geloof en lichtende tekenen van hoop."

De 88-jarige paus wordt sinds 14 februari behandeld voor een dubbele longontsteking. Zijn toestand was kritiek, maar volgens het Vaticaan is hij niet meer in levensgevaar. Franciscus lijkt erg tevreden over de zorg die hij in het ziekenhuis ontvangt. "Hoeveel licht schijnt er in ziekenhuizen en plaatsen van zorg! Hoeveel liefdevolle zorg verlicht de kamers, de gangen, de operatiekamers, de plaatsen waar de nederigste diensten worden verricht!"