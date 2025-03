Israël onderzoekt Houthi-raket die zou zijn neergekomen in Egypte

SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - Israël doet onderzoek naar een raket die zou zijn afgevuurd door de Jemenitische Houthi's en zou zijn neergekomen in Egypte. Dat melden Israëlische media als The Times of Israel en The Jerusalem Post. De Egyptische autoriteiten hebben het nieuws nog niet bevestigd.

Het Israëlische leger onderzoekt of de raket bedoeld was om Israël te raken. Het projectiel zou zijn neergekomen op het Egyptische schiereiland Sinaï, in de buurt van de populaire vakantiebestemming Sharm-el-Sheikh. Het is niet bekend of er schade is.

Het incident volgt op een grote Amerikaanse luchtaanval op Houthigebied in Jemen. De rebellenbeweging dreigde afgelopen week de aanvallen op Israël te hervatten als de blokkade van humanitaire hulp voor de Gazastrook niet zou worden opgeheven.