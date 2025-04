Paus wilde niet beademd worden via buisje in luchtpijp

VATICAANSTAD (ANP/DPA) - Paus Franciscus besloot in de weken voor zijn dood dat hij geen invasieve beademing wilde. Daarbij wordt een buis in de luchtpijp van een patiënt ingebracht, waardoor die kunstmatig beademd kan worden.

"Tijdens zijn laatste ziekenhuisopname heeft hij uitdrukkelijk verzocht dat er onder geen enkele omstandigheid intubatie mag worden uitgevoerd", aldus zijn arts Sergio Alfieri tegen de krant La Repubblica. De paus zou een soortgelijk verzoek hebben gedaan tijdens een ziekenhuisopname in 2021.

De 88-jarige Franciscus werd halverwege februari opgenomen in het ziekenhuis en kon pas na 38 dagen naar huis. Hij had een dubbele longontsteking en zijn toestand was enige tijd kritiek. De paus kreeg tijdens en na zijn ziekenhuisopname extra zuurstof toegediend via een slangetje in zijn neus. Ook droeg hij in het ziekenhuis af en toe een zuurstofmasker.