Tweelingbroer van zangeres S10 in coma na val van vierde verdieping

De tweelingbroer van songfestivalzangeres S10 is zwaargewond geraakt bij een val uit een flat in Amsterdam vorige week woensdag. De 24-jarige man uit Hoorn ligt in coma. Dat meldt De Telegraaf.

Zijn moeder schrijft op Facebook dat hij urenlang is gegijzeld en dat zijn ontvoerders losgeld eisten. De man viel van vier hoog naar beneden. Onduidelijk is of hij is geduwd of niet.

De broer van S10 heeft hersenletsel, een gebroken nek, gebroken ribben, een geperforeerde long, een gebroken heup en gebroken schouderbladen. Hij ligt momenteel in coma en zijn toestand is kritiek.

De inwoner van de flat, een 60-jarige Amsterdammer, is aangehouden.

S10 heeft onder meer haar optreden op Paaspop en een show in Zwolle afgezegd om 'privéproblemen'.

"Of er sprake is van een misdrijf wordt onderzocht”, meldt de politie. "Andere scenario’s, zoals een ongeval, kunnen op dit moment ook niet worden uitgesloten.”