Hardloper oog in oog met wolf in bos bij Nunspeet: ‘bleef grommend voor me staan’

Hardloper Christiaan van de Weerd kreeg de schrik van zijn leven toen hij twee weken geleden tijdens zijn avondrondje door het bos bij Nunspeet ineens oog in oog stond met een wolf. Het dier sprong opeens voor hem op het pad en bleef daar grommend staan. “Ik schrok me helemaal rot”, vertelt hij tegen RTV Nunspeet.

Het was 13 oktober, net na zonsondergang, toen Van de Weerd besloot nog snel even te gaan hardlopen bij de zandverstuiving aan de Brandsweg. “Het werd al wel redelijk snel schemerig en in het bos is het natuurlijk nog wat eerder donker", aldus Van de Weerd. De man besloot daarom een klein rondje te maken. "Op een gegeven moment voelde ik dat het spannend werd.”

Een schreeuw en een mes

Precies op dat moment, doemt de wolf enkele meters voor hem op, en blokkeert zijn weg. “Ik schrok me helemaal rot. Hij bleef grommend voor mij staan.” Vooraf grapte hij nog met zijn zoontje over wolven, en het jongetje had hem aangeraden een mes mee te nemen. Hij had daarop ook daadwerkelijk een mes in zijn broekzak gestoken. “Ik pakte dus meteen dat mes uit mijn broekzak en ben heel hard gaan schreeuwen.”

Van de Weerd hoefde het mes gelukkig niet te gebruiken. “Uiteindelijk liep de wolf een stukje weg. Toen ben ik langzaam verder gaan lopen." Maar de wolf bleef de hardloper op een afstand van zo'n 10 meter volgen. "Ook toen ik weer ging hardlopen, volgde hij mij op een drafje.” Pas bij de zandvlakte verdween de wolf het bos in, en kon Van de Weerd opgelucht ademhalen.

De schrik zit er goed in

Van de Weerd is nog niet helemaal over de schrik heen. “Ik had het gewoon niet verwacht. Overdag ben ik een paar maanden geleden ook welpjes tegengekomen, maar dat was op veel grotere afstand", legt hij uit. "Met schemering ga ik niet meer het bos in, of in elk geval niet alleen meer.”

In zijn omgeving hoort Van de Weerd vaker verhalen over wolven. “Ik ben er zelf niet zo bang voor, ik moet gewoon wat beter oppassen. Maar ik snap dat andere mensen helemaal wegblijven uit het bos, bijvoorbeeld met honden of een paard." Hij is wel bang dat de wolf steeds dichterbij zal komen. "Die wolf had mij allang gezien, dus hij had ook terug het bos in kunnen gaan. Maar hij is gebleven om te provoceren."

