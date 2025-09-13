Waarom krijg je acne – en wat kun je eraan doen?

Bijna iedereen krijgt er ooit mee te maken: acne. Vooral in de puberteit steken de pukkels de kop op, maar ook volwassenen kunnen er flink last van hebben. De oorzaken zijn veelzijdig en niet altijd te voorkomen, maar gelukkig is er ook steeds meer te doen om de huid rustig en schoon te houden.

De belangrijkste boosdoener bij acne zijn hormonen. Tijdens de puberteit of bij hormonale schommelingen (zoals bij menstruatie of stress) produceren de talgklieren in de huid extra veel olie. Die overtollige talg kan poriën verstoppen. Als daar ook dode huidcellen en bacteriën bij komen, ontstaat een ontsteking – het bekende rode puistje.

Voeding, stress en cosmetica

Niet alleen hormonen hebben invloed. Ook genetische aanleg, voeding, slaapgebrek en stress spelen mee. Vet en suiker kunnen de talgproductie versterken, terwijl slecht slapen of veel stress de huid vatbaarder maakt voor ontstekingen. Daarnaast verergeren bepaalde cosmetica en huidverzorging met irriterende ingrediënten de huidproblemen.

Wat helpt écht?

Grondig schoonmaken is belangrijk, maar overdrijven werkt averechts. Twee keer per dag mild reinigen is voldoende. Producten met salicylzuur of benzoylperoxide helpen poriën schoon te houden en bacteriën te remmen. Bij hardnekkige acne kan een huisarts antibiotica of een crème op recept voorschrijven. Voor zware vormen kan een dermatoloog isotretinoïne inzetten – een middel dat de talgproductie drastisch verlaagt, maar ook stevige bijwerkingen kent.

Heb geduld

Gezond eten, voldoende slapen en stress verminderen dragen ook bij. En misschien wel de belangrijkste tip: niet krabben of uitknijpen. Dat maakt de ontsteking erger en kan littekens veroorzaken. Acne is hardnekkig en verdwijnt niet van de ene op de andere dag, maar met de juiste zorg en wat geduld kan de huid wel degelijk opklaren.