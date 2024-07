Poetin en Assad bespreken in Moskou situatie Midden-Oosten

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft op woensdag Bashar al-Assad, de president van Syrië, in Moskou ontmoet. Dit meldt Poetins persdienst op donderdag.

"Ik ben benieuwd naar uw inzichten over de ontwikkelingen in de regio", zei Poetin tegen Assad. "Helaas dreigt escalatie, zoveel is duidelijk. Dit geldt ook voor Syrië", aldus Poetin over de situatie in het Midden-Oosten.

Assad zei tegen Poetin dat de ontmoeting "enorm belangrijk" was. Ook benadrukte hij het belang om ontwikkelingen en eventuele vooruitzichten in de regio Eurazië te bespreken.