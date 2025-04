Tassen zijn een statussymbool. Ooit waren ze om iets mee te nemen, maar nu zijn ze allereerst om op te scheppen. Dat je veel geld hebt, of opvallend durft te zijn. Onderstaande tasten passen in beide categorien. Rare en peperdure. (Met dank aan El Pais)

De bijna vrouw van Jeff Bezos (foto) draagt een tas die lijkt op een grote frappuccino, maar het is een tas van bijna 5000 euro.

De tas op onderstaande foto werd gepresenteerd tijdens de laatste modeshow van Chanel in Parijs en is volgens het merk "geïnspireerd op het decor van de show: een open vogelkooi in het hart van d het Grand Palais in Parijs, die doet denken aan de miniatuurversie in het appartement van Gabrielle Chanel." De prijs voor deze creatie is enkel op aanvraag beschikbaar.

Of deze: "De Bird-tas is een frisse kijk op de kenmerkende dierenontwerpen van LOEWE, met een kleurverloop en details zoals leren veren, een gebeeldhouwde houten snavel en parelmoeren ogen. Deze versie is gemaakt in Spanje van iracapalmbladeren die zijn gekweekt, geoogst, in de zon gedroogd en met de hand geweven door ambachtslieden in Colombia." Het is te koop in de winkel van het merk in Madrid of online voor 950 euro.

Deze tas in de vorm van een hond is gemaakt van kalfsleer en is een van de grootste hits van Tom Browne. De binnenkant is gevoerd met een blauw en rood gestreepte stof, wat kenmerkend is voor het merk. De prijs is 1.560 euro.

Deze tas, gemaakt van gekruld schapenvacht in beige en witte tinten, doet denken aan een stokbrood en is een van de nieuwe producten van Fendi. Het is haalbaar voor iedereen die bereid is om 1.000 euro te betalen.

Moschino heeft altijd humor in zijn ontwerpen omarmd en brengt in zijn collecties al tientallen jaren een ode aan etenswaren en alledaagse voorwerpen. Deze in de vorm van een watermeloen kost 780 euro.

Balenciaga is er ook in geslaagd om zijn zak chips viraal te laten gaan. Dit is een enveloptas gemaakt van glanzend kalfsleer. Wat is de prijs? 1.600 euro.

Deze handtasvormige ode aan de parfums van Chanel is een feesttas. De prijs is onbekend en de tas is alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Chanel "Diamond Forever"-tas: Deze tas is bezaaid met diamanten en heeft een prijskaartje van meer dan € 200.000. Het is een uniek stuk dat zowel als tas als sieraad kan worden beschouwd. Getoonde model is tweedehands en kost 483.000 euro

Louis Vuitton "Tribute Patchwork"-tas: Deze tas is gemaakt van verschillende stukken leer en heeft een prijs van ongeveer € 52.500. Het is een kunstwerk op zichzelf door de unieke combinatie van materialen en ontwerp.