Moeite om af te vallen? Deze unieke manier van eten blijkt heel effectief

Goed nieuws voor iedereen die worstelt met dagelijks calorieën tellen: uit nieuw onderzoek blijkt dat drie dagen per week veel minder eten betere resultaten oplevert dan elke dag een beetje minderen. Goed nieuws dus, voor de ruim één miljard mensen wereldwijd die kampen met overgewicht.

Het principe is eenvoudig. Je eet vier dagen per week gewoon wat je wilt (wel gezond natuurlijk), en drie dagen beperk je je maaltijden tot slechts een vijfde van wat je normaal eet. Deze aanpak blijkt effectiever dan de traditionele methode waarbij je elke dag wat minder eet, zo blijkt uit een nieuwe studie die gepubliceerd is in vakblad Annals of Internal Medicine.

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Colorado volgde 165 mensen met overgewicht gedurende een heel jaar. De groep die drie dagen per week minderde, verloor gemiddeld 7,7 kilo. De mensen die elke dag minder aten, vielen gemiddeld 4,8 kilo af. Een behoorlijk verschil dus.

Waarom werkt het beter?

Het succes van deze methode zit hem waarschijnlijk in twee dingen. Ten eerste hoef je niet constant calorieën te tellen; drie dagen streng zijn is voor veel mensen makkelijker vol te houden dan zeven dagen een beetje opletten. Ten tweede blijken mensen op de 'gewone' dagen vaak onbewust toch wat minder te eten dan ze normaal zouden doen.

Opvallend is dat meer mensen het volhielden met deze nieuwe methode. Bij de groep die drie dagen vastte, stopte ongeveer 20 procent voortijdig. Bij de dagelijkse caloriëentellers was dat bijna 30 procent.

Het onderzoek bevestigt wat eerdere studies al suggereerden. Dat is goed nieuws voor iedereen die worstelt met dagelijks op de calorieën letten. Drie dagen per week extra opletten lijkt de gouden formule te zijn voor wie op een gezonde manier wat kilo's kwijt wil.

Bron: Annals of Internal Medicine