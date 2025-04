De gekte van Trumps handelsoorlog: zelfs onbewoonde eilanden bij Antarctica krijgen importtarieven opgelegd

Een groep onbewoonde, met gletsjers bedekte vulkaaneilanden bij Antarctica is onverwacht onderdeel geworden van Donald Trumps handelsoorlog. Op de lijst van landen met een importtarief van 10 procent die de Amerikaanse regering heeft opgesteld, staan namelijk ook de Heard- en McDonaldeilanden.

Om je een idee te geven: deze afgelegen Australische territoria zijn enkel per schip te bereiken en dan ben je twee weken aan het varen. Behalve een paar pinguïns woont er niemand. De laatste menselijke bezoekers dateren van een jaar of tien geleden.

Premier Anthony Albanese concludeerde donderdag dan ook: "Nergens op aarde is het nog veilig." Naast de Heard- en McDonaldeilanden staan ook andere Australische buitengebieden, zoals de Keeling Eilanden, Christmas Island en Norfolk Island, apart op de lijst, terwijl ze in principe gewoon onderdeel zijn van Australië.

Norfolk Island zwaar getroffen

Voor Norfolk Island, een Australisch eiland met slechts 2188 inwoners, is de situatie nog schrijnender. Het krijgt een invoertarief opgelegd van maar liefst 29 procent, 19 procent meer dan de rest van Australië. In 2023 exporteerde Norfolk Island voor ongeveer 655.000 dollar aan goederen naar de VS, waarvan 413.000 dollar aan leren schoenen.

Maar George Plant, de bestuurder van Norfolk Island, is het niet eens met deze cijfers. Hij verklaarde tegenover The Guardian: "Er is geen export bekend van Norfolk Island naar de Verenigde Staten en er zijn geen tarieven of handelsbelemmeringen bekend voor goederen die naar Norfolk Island komen."

Raadselachtige importcijfers

De handel met de Heard- en McDonaldeilanden roept nog meer vragen op. Het territorium heeft weliswaar een visserijsector, maar er zijn geen gebouwen of menselijke bewoners. Toch blijkt uit gegevens van de Wereldbank dat de VS in 2022 voor 1,4 miljoen dollar aan goederen van deze eilanden importeerde, voornamelijk in de categorie machines en elektronica. Wat deze producten precies zijn en hoe ze van de onbewoonde eilanden naar de VS kwamen, blijft onduidelijk.

In de vijf jaar daarvoor schommelden de importcijfers uit dit gebied tussen de 15.000 en 325.000 dollar per jaar, wat deze plotselinge stijging nog mysterieuzer maakt. Noch het Witte Huis, noch de Australische ministeries van Buitenlandse Zaken en Handel hebben een verklaring gegeven.

Dat Trump zelfs importtarieven oplegt aan dergelijke afgelegen gebieden zegt wel iets over hoe ondoordacht zijn beleid is. Het gaat om landen die geen landen zijn en waar bovendien niet of nauwelijks mensen wonen.

Bron: The Guardian