Poetin praat met nieuwe paus over oorlog in Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft een eerste telefoongesprek gehad met de nieuwe paus, meldt het Kremlin. Ze spraken onder meer over het conflict in Oekraïne.

"Tijdens de gedachtewisseling over de situatie in Oekraïne herhaalde Poetin zijn interesse in het bereiken van vrede via politieke en diplomatieke middelen", staat in de verklaring. "Hij benadrukte dat voor een definitieve, eerlijke en alomvattende oplossing van de crisis het noodzakelijk is om de onderliggende oorzaken weg te nemen."

De nieuwe paus Leo trad vorige maand aan na het overlijden van zijn voorganger Franciscus. Hij is de eerste paus die uit de Verenigde Staten komt en heeft opgeroepen tot vrede in Oekraïne. Rusland viel Oekraïne in 2022 binnen en zegt vaker dat duurzame vrede vereist dat "onderliggende oorzaken" voor het conflict worden aangepakt. Het land heeft allerlei eisen en wil onder meer dat Oekraïne geen NAVO-lid kan worden.